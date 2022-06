Teste de Gravidez: saiba quando fazer e qual o mais confiável

O atraso da menstruação e o surgimento de enjoos matinais podem ser indicativos de uma possível gestação. Mas como ter certeza? A realização de um teste de gravidez ajuda a apontar se as mudanças de saúde se tratam de um caso positivo ou negativo.

A ginecologista e obstetra Carla Mendes Segundo* afirma que esse é um dos testes mais impactantes para a vida de uma mulher. Por isso, percebe ser importante ter conhecimento sobre a confiabilidade desses testes. "É fundamental para que a mulher se sinta segura com o resultado", diz.

Legenda: Os testes de gravidez a dosagem do beta HCG através de uma amostra de urina ou de sangue Foto: Shutterstock

Segundo ela, a indústria farmacêutica oferece uma ampla variedade de testes que avaliam os níveis do hormônio gonadotrofina coriônica humana, o beta HCG, na urina. Eles possibilitam resultado em poucos minutos, com custo acessível e podem ser realizados, praticamente, pelas mulheres.

O Diário do Nordeste conversou com a especialista sobre o assunto, que tirou as principais dúvidas acerca dos testes de gravidez.

O que os testes de gravidez analisam?

Os testes consideram a quantidade do hormônio gonadotrofina coriônica humana, o beta HCG. "Ele é produzido pelo trofoblasto, células do embrião que dá origem à placenta", aponta Carla. Segundo ela, os valores tendem a aumentar depois de aproximadamente 6 dias da fecundação.

Quando fazer o teste de gravidez?

No caso das mulheres que não sabem com certeza o dia da próxima menstruação, é recomendado realizar o teste pelo menos três semanas após a relação sexual sem camisinha.

Para as que sabem precisar a data da menstruação, a especialista Carla Mendes aponta que alguns modelos de teste já podem ser realizados até 6 dias antes do atraso menstrual, com taxa de detecção de 79% dos casos de gestações.

Legenda: Antes de realizar o teste, é importante verificar o prazo de validade do produto na caixa Foto: Shutterstock

Já quando esse teste é realizado 2 dias antes do atraso, a taxa de detecção sobre para 99%.

No entanto, a maior recomendação é realizar a testagem após o atraso menstrual, pois nesse período, os níveis de beta hCG são altos o suficiente para serem detectados através da urina.

Quais os tipos de testes existentes?

Existem dois tipos confiáveis de teste de gravidez no mercado: o que analisa amostras de urinas e outro, que analisa sangue. Ambos consideram a quantidade de beta HCG no corpo da mulher.

No caso da segunda categoria, Carla detalha que o teste de sangue pode ser qualitativo ou quantitativo:

BHCG qualitativo: O resultado é considerado positivo quando apresenta uma dosagem acima de 25 mIU/ml ;

O resultado é considerado positivo quando apresenta uma dosagem acima de ; BHCG quantitativo: O resultado é considerado positivo a depender da quantidade de beta HCG no sangue. O teste detalha a quantidade de hormônio presente no sangue, favorecendo acompanhar a evolução da gestação inicial. Nas primeiras semanas de gestação, os níveis de hCG tendem a dobrar a cada 48 ou 72 horas.

Legenda: Em muitos testes, o surgimento de duas barras indicam caso positivo para gravidez Foto: Shutterstock

"Quando os níveis de BHCG estão exageradamente elevados, pode ser levantada a possibilidade de gestação múltipla ou doença trofoblástico gestacional", acrescenta Carla.

Como fazer o teste de gravidez de farmácia?

Antes de realizar o teste, é preciso:

Verificar o prazo de validade na caixa;

Não beber muito líquido antes do teste;

Usar a primeira urina do dia, pois o HCG está mais elevado.

No mercado, existem duas formas mais comuns para as mulheres fazerem a auto-testagem.

Teste de Gravidez em tira

Nesse teste, a mulher precisa coletar uma pequena amostra de urina em um pote e mergulhar a fita até a linha de controle. A depender da marca, o tempo pode variar, mas a média costuma ser de 1 minuto.

Após esse período, o teste deve ser retirado da amostra de urina e deixado na horizontal por cerca de 5 minutos. Conforme a especialista, o resultado será positivo se, depois do tempo de repouso, aparecerem das faixas horizontais.

Legenda: No teste de gravidez em tira, a mulher deve coletar uma pequena amostra de urina em um pote e mergulhar a fita até a linha de controle Foto: Shutterstock

Como saber se o teste de gravidez deu positivo

"A primeira é a faixa controle, indicando que o teste foi feito adequadamente, e a segunda é a faixa teste indicando que os níveis de BHCG encontram-se elevados, portanto: grávida", detalha Carla. Por isso:

1 faixa: resultado negativo para gravidez;

resultado negativo para gravidez; 2 faixas: resultado positivo para gravidez.

Esse é conhecido por ser um teste simples, com taxa de confiabilidade de até 99% se realizado após o atraso menstrual. Ele também costuma ser mais barato, com valor médio de R$ 10.

Teste de Gravidez Clearblue

No caso do teste Clearblue, a marca oferece três tipos diferentes de testes disponíveis em farmácias:

Teste de Gravidez Detecção Rápida: para ser realizado de modo mais geral;

para ser realizado de modo mais geral; Teste de Gravidez Saiba Antes: para ser aplicado até 6 dias antes do atraso;

para ser aplicado até 6 dias antes do atraso; Teste de Gravidez Digital com Indicador de Semanas: para ser realizado quando a mulher deseja constatar o resultado em semana através de um pequeno painel digital (a resposta desaparece 24 horas após a realização do teste).

Legenda: Imagens de resultados positivos nos três diferentes testes de gravidez do modelo Clearblue Foto: Reprodução

O preço desses testes podem variar de R$ 25 a R$ 60, a depender do locar da venda. Cada teste mostra a positivação de forma diferente (confira imagem acima).

Existe teste de gravidez caseiro que funciona?

A ginecologista apontou a existência de diversos testes de gravidez que são realizados em casa. Por vezes, utilizam vinagre, água sanitária, pasta de dente e refrigerante de cola.

No entanto, apesar de existirem, Carla detalha que eles não são confiáveis e podem, até mesmo, liberar gases tóxicos. "É sempre indicado realizar um teste com sua segurança já bem estabelecida cientificamente", reforçou.

*Carla Mendes Segundo, ginecologista e obstetra (cirurgiã ginecológica); formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e como ginecologista pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand, da UFC.