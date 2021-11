Dia Mundial do Veganismo: o que é e onde comer em Fortaleza

Esta segunda-feira (1º) é o Dia Mundial do Veganismo. A data é comemorada pelos que não consomem produtos de origem animal ou mesmo que tenham sido testados nos bichos.

Com o passar dos anos, o veganismo ganha cada vez mais força e mais adeptos, e isso tem estimulado o mercado — principalmente de alimentação — a mudar. Para se ter uma ideia, dados coletados pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVG) no Google Trends dão conta que as buscas pelo termo “vegano” aumentaram em mais de 300% em cinco anos.

Atualmente, a SVG estima que, no Brasil, já hajam em torno de 3,5 mil estabelecimentos com pelo menos uma opção vegana no cardápio. Além disso, o programa Selo Vegano da instituição já certificou desde 2013 mais de 2,9 mil produtos de cerca de 160 marcas, a maioria de alimentos, mas, também, de calçados, suplementos alimentares e produtos cosméticos, de higiene pessoal e de limpeza.

A Sociedade também vê com otimismo o aumento da oferta de produtos veganos substitutos de carnes e laticínios em supermercados. Ela afirma, por exemplo, que a tendência é de que o queijo vegano, que já está em alta, continue crescendo pelo menos 10% ao ano até 2027.

Veganismo x vegetarianismo

Diferentemente do vegetarianismo, que se restringe ao regime alimentar que exclui produtos de origem animal, o veganismo é, segundo a Vegan Society, um "modo de viver" que intenta excluir e combater todas as formas de exploração animal, sejam elas na alimentação, no vestuário ou em outras esferas de consumo.

Leia mais Verso Restaurantes orientais de Fortaleza oferecem opções de pratos isentos de insumos de origem animal

Comida vegana em Fortaleza: onde comer?

O Diário do Nordeste preparou uma lista com alguns dos principais restaurantes que oferecem cardápios parcialmente ou completamente veganos. Veja:

Mandir

Funcionamento: Presencial e delivery, de segunda a sábado, das 11h às 14h30

Endereço: Rua Padre Francisco Pinto, 257 – Benfica

Contato: (85) 3023-3563 | (85) 9 8128-6309

Rango Verde

Funcionamento: Delivery e retirada de segunda a sábado, de 11h às 14h

Endereço: Rua João Gentil, 207 – Benfica

Contato: (85) 9 8848-1578 | (85) 9 9245-7183

Verdelima

Funcionamento: Self-service de 11h às 15h e delivery sexta, sábado e domingo à noite, até 21h30

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1283 – Aldeota

Contato: (85) 3224-4807

Pachamama Cultural

Funcionamento: Terça a sexta de 17h às 23h e sábado de 11h às 20h. Tem delivery

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2734 - José Bonifácio

Contato: (85) 9 9810-2734

Malaguetta

Funcionamento: Atendimento no salão, delivery e retiradas de terça a sábado, de 11h às 14h30

Endereço: Avenida da Universidade, 2064 – Benfica

Contato: (85) 9 8570-6782

GreenVeg

Funcionamento: De quarta a domingo, de 11h30 às 15h

Endereço: Rua Castro Monte, 1088 – Varjota

Contato: (85) 9 8887-5748

Sabores Orgânicos

Funcionamento: Almoço de segunda a domingo, das 11h às 15h, e jantar de terça a domingo, das 18h às

23h. Tem delivery

Endereço: Rua Monsenhor Bruno, 1300 – Meireles

Contato: (85) 3055-8794

Quinut

Funcionamento: Almoço de segunda a domingo, das 11h30 às 15h30 e jantar de quarta a domingo, das 18h às 22h30

Endereço: Rua Maria Tomásia, 718 – Aldeota

Contato: (85) 3879-0120

Bike Vegan

Funcionamento: Apenas delivery ou retirada em 3 dias da semana (geralmente quinta, sexta e sábado). Encomendas podem ser feitas com no mínimo 2 dias de antecedência

Endereço: Funciona em uma dark/ghost kitchen, que é um estabelecimento que oferece somente comida para viagem

Contato: (85) 98656-8556

Mercado Vida Saudável

Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 19h e terça e sexta das 9h às 19h30

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, 292 – Aldeota

Contato: (85) 9 8160-0292