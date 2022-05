Anvisa aprova nova indicação do remédio remdesivir para tratamento da Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação de uso do medicamento Veklury (remdesivir) para tratamento da Covid-19.

Aprovada na última segunda-feira (23), a indicação agora é para pacientes adultos e adolescentes que não precisam de administração suplementar de oxigênio e têm risco de progredir para um caso grave de Covid-19. A informação foi divulgada pela Anvisa nesta quarta (25).

O remdesivir é um antiviral injetável produzido pela empresa Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda no formato de pó para diluição. A substância impede a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção.

Desde março de 2021, o medicamento possui registro no Brasil para tratamento da Covid-19, mas apenas em pacientes adultos e adolescentes com pneumonia que necessitam de administração suplementar de oxigênio.

Tratamento com remdesivir

O tratamento para a nova indicação do remédio deve começar assim que possível, após o diagnóstico de Covid-19, sete dias depois do aparecimento dos primeiros sintomas. A duração do tratamento deve ser de três dias.

Segundo a Anvisa, devem ser realizados testes laboratoriais hepáticos e renais em todos os pacientes antes do tratamento.

Para a inclusão da nova indicação, o laboratório apresentou à Anvisa dados clínicos que demonstram a eficácia e a segurança do medicamento.