Veículo trafega na contramão para fugir da polícia e capota no bairro Montese, em Fortaleza

Um carro conduzido por dois suspeitos de praticar assaltos no Montese, em Fortaleza, capotou no cruzamento da Avenida dos Expedicionários com a Rua Júlio Silveira, no mesmo bairro, ao tentar fugir da Polícia Militar pela contramão na noite dessa terça-feira (12).

"O veículo empreendeu fuga, mesmo com a gente acionando a intermitente e a sirene. Eles não obedeceram, permaneceram em fuga, nós acompanhamos eles mantendo uma distância de segurança. Eles bateram em vários veículos, perderam o controle do veículo e capotaram", informou o subtenente Paulo ao Sistema Verdes Mares.

O motorista, identificado como Alisson Leite Brito, de 21 anos, teve ferimentos e precisou ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo o subtenente Paulo, o suspeito possui passagens por roubo e já havia sido preso por um assalto. Alisson estava em liberdade cautelar, mas tinha um mandado de prisão em aberto por romper a tornozeleira eletrônica.

O passageiro do veículo, de 20 anos, que não teve a identidade revelada, foi conduzido ao 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra, e liberado em seguida. A polícia não encontrou indícios com ele, que não possui antecedentes.