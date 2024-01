Tiro que matou soldado da PM em Ubajara partiu da arma de colega da corporação

Um cabo da Polícia Militar se apresentou na Delegacia Regional de Tianguá informando que partiu da própria arma o tiro que matou o soldado Jean Rodrigues Grangeiro, durante uma ação policial em Ubajara, no interior do Ceará, na noite do último domingo (21).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações sobre o caso confirmaram que o disparo que atingiu Grangeiro partiu da arma de outro PM, que também estava na ocorrência. Em nota, a pasta afirmou que o cabo se apresentou espontaneamente e entregou a arma para análise da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Por fim, afirmou que "ainda serão instauradas as medidas cabíveis relacionadas ao inquérito policial militar".

O Diário do Nordeste teve acesso aos autos da prisão em flagrante do suspeito Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, de 42 anos, detido horas após o crime, no distrito de Olinda. Com ele, a Polícia apreendeu uma espingarda e dez munições de calibres 28 e 32. Ele nega participação no crime.

No documento, outro policial militar que estava na ocorrência afirmou que "soube depois" que um colega PM se apresentou na delegacia alegando que o disparo que vitimou Grangeiro teria sido efetuado por ele.

Conforme o testemunho, os policiais estavam na viatura perseguindo um veículo com quatro homens — dentre eles, Francisco Wenderson — quando teve início a troca de tiros entre os PMs e os suspeitos.

Depoimento Cabo da PM que estava na ocorrência O depoente começou a revidar e acredita que tenha acertado algo, pois o carro [dos suspeitos] perdeu o controle e bateu em um muro. Nesse instante o depoente desembarcou e começou a revidar a agressão injusta, sendo que dois dos quatro indivíduos conseguiram sair para a mata que ficava próximo ao local e os outros dois que ficaram no veículo continuaram a disparar, oportunidade em que o depoente conseguiu neutralizar os dois. Após os tiros cessarem, procurou onde estavam os outros dois policiais que estavam com ele, sendo que só viu a viatura acelerar e bater no carro da frente. Foi verificar o que estava ocorrendo e viu o cabo Hertz no banco do motorista. O cabo desceu e afirmou que Grangeiro estava morto".

O PM chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar da região pelos colegas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Diário do Nordeste buscou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para saber detalhes da investigação interna sobre a morte do soldado Grangeiro e aguarda retorno.

Lembre o que aconteceu

O policial militar Jean Rodrigues Grangeiro, de 28 anos, morreu após ser baleado durante uma ação policial em Ubajara, no último domingo. No dia, a SSPDS informou que o soldado atuava em uma ocorrência quando, durante uma troca de tiros, foi atingido por disparo de arma de fogo. Um dos suspeitos de envolvimento no caso, Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, foi preso horas depois.

Outros dois suspeitos de envolvimento na ocorrência foram lesionados na troca de tiros com os militares e morreram no local.