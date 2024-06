Técnica de enfermagem é morta a tiros por ex-companheiro PM, em Caucaia

Uma técnica de enfermagem foi morta a tiros, na manhã desta quinta-feira (20), na saída da Maternidade Santa Terezinha, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, Vanessa Karla de Lima Soares foi abordada por um homem no estacionamento da unidade. Ela foi morta dentro do carro.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da enfermeira, Paulo Jefferson Silva Soares, policial militar do 17º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. Ainda segundo apuração do SVM, o PM estava afastado das atividades por conta de uma licença para tratamento de saúde. A vítima tinha duas medidas protetivas contra o ex.

Informações da Prefeitura de Caucaia apontam que a mulher tinha contrato de prestação de serviço, em caráter temporário, na unidade e estava há dois anos trabalhando no local.

O policial foi preso suspeito do crime e levado para a Delegacia da Mulher de Caucaia, onde foi autuado por feminicídio. Ainda manhã desta quinta-feira, ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher de Fortaleza.