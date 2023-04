Suposto paciente assalta clínica odontológica, no Montese, em Fortaleza

Uma clínica odontológica foi assaltada por um suposto paciente, nessa segunda-feira (3). O suspeito roubou os pertences de pessoas que estavam na sala de espera. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do local. A Polícia investiga o caso.

Nas imagens é possível ver o criminoso apresentando uma possível carteira de plano. Em seguida, ele puxa uma arma e pede celulares e outros pertences das vítimas. Conforme apurado pela Verdinha, o suspeito solicita que uma das vítimas o leve para um destino no bairro Parangaba. A paciente se nega e o suspeito sai do consultório.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apura o caso de roubo. O Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã desta terça-feira (4), e o 11º Distrito Policial é responsável pelo caso.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2954, do 11º DP.

O sigilo e o anonimato são garantidos.