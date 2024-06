Supesp discute pesquisas e estratégias de Segurança Pública do Ceará em encontro

A Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) realiza nos próximos dias 20 e 21 junho o 1º Encontro de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Ceará. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 15, no site da Pasta.

O evento é aberto ao público e deve discutir temas como inovação, tecnologias e políticas públicas aplicadas à segurança pública, estratégias, ciência de dados, estatísticas, inteligência criminal na prevenção e combate à criminalidade, além de propostas e artigos científicos.

De acordo com Franklin Torres, gerente de Estatística e Geoprocessamento da Supesp, o encontro também será oportunidade para debater junto à sociedade estratégias para redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Ceará.

Atualmente, o Estado está em meio a escalada da violência, com aumento de quase 20% nos homicídios

DEBATE

"Queremos debater com a sociedade o que se tem pesquisado, o que pode ser ajustado, nos aproximarmos da academia. Tudo que tiverem de experiência e trouxerem é válido para reavaliar o que estamos fazendo aqui", disse Franklin.

Até o momento foram selecionados 32 trabalhos de todo o País a serem apresentados. O evento acontecerá no auditório do Centro Integrado de Segurança (Cisp), no bairro Aeroporto, em Fortaleza.