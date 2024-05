Quadrilha especializada em roubo de Hilux é presa em Maracanaú

Um grupo criminoso especializado em roubos de Hilux foi preso pela Polícia Militar no Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (11). Os cinco suspeitos adulteravam as placas dos veículos subtraídos para enviar as caminhonetes para outros estados, segundo a investigação.

Os homens foram identificados como Francisco Lucas Pinto da Silva, Jose Evilásio dos Santos Menezes, Gabriel Felipe de Freitas Rosa, Antônio Helton Ferreira Prudencio e Matheus Alexandre Passos Tavares. Com o grupo foram apreendidos dois carros Toyota Hilux, com registro de roubo e placas clonadas.

Todos os envolvidos, com exceção de José Evilásio, possuem antecedentes criminais como roubo, homicídio, tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação.

Veja também Segurança Homem mata a cunhada a facadas, grava confissão do crime e oferece ajuda aos pais da vítima no CE Segurança Justiça recomenda afastamento de policiais penais suspeitos de tortura e maus-tratos no Ceará

Conforme inquérito policial que o Diário do Nordeste teve acesso, o bando adulterava a placa das caminhonetes, associando a outros carros, como Corolas. Eles abordavam as vítimas anunciando um assalto, armados. Os suspeitos furtavam cerca de cinco carros por semana.

A defesa dos suspeitos informou que eles são inocentes. "Tentarei provar a inocência dos acusados perante a justiça e se houver uma condenação de instrução e julgamento, farei a melhor defesa a fim de proporcionar um meio mais justo baseado em lei para o conforto dos clientes, dando uma resposta justa também à sociedade", disse Júlio Barreto, advogado.

Como o grupo foi capturado

Testemunhas comunicaram as autoridades sobre uma camioneta Toyota Hilux, preta, roubada em Cascavel, que estava trafegando na cidade de Pacatuba, na tarde de sábado (11).

"De posse destas informações, as referidas testemunhas iniciaram as diligências, logrando êxito em encontrar duas camionetas Toyota/HILUX, paradas na Av. B com a CE 060, na cidade de Pacatuba, e, ao redor delas, estavam os cinco conduzidos acima identificados com um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular, cinco celulares,um relógio Condor, chaves, uma balaclava e dois carregadores, os quais foram abordados e presos", diz documento.

Com o bando foi apreendido também um aparelho bloqueador de sinal de GPS, cinco celulares, uma chave de outro veículo, uma balaclava, um relógio e outros objetos.

Suspeitos seguem presos

Antonio Helton Ferreira Prudencio, Francisco Lucas Pinto da Silva, Gabriel Felipe de Freitas Rosa e Jose Evilásio dos Santos Menezes tiveram a prisão em flagrante convertida a preventiva em audiência de custódia ocorrida neste domingo (12).

Já Matheus Alexandre Passos Tavares deve ter a sessão para definir sua prisão nesta segunda-feira (13).