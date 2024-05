Homem mata a cunhada a facadas, grava confissão do crime e oferece ajuda aos pais da vítima no CE

Um homem foi à Delegacia Municipal de Jaguaruana, na última sexta-feira (10), confessar que matou a golpes de faca a própria cunhada, de 25 anos. Segundo a Polícia, ele foi ouvido e liberado, por não haver, naquele momento situação de flagrante.

Um vídeo do suspeito confessando o assassinato tem circulado nas redes sociais. Nas imagens, ele, que se identifica como Robenilson Levy, pede desculpas à família da vítima e à própria família, diz que entende se algum parente da mulher quiser vingar a morte e oferece até ajuda aos pais dela.

"Hoje, mais ou menos meio-dia, acabei cometendo um crime bárbaro. Quero pedir perdão à sociedade, à família dela e à minha família. Sei que pedir perdão não vai mudar nada. Você que faz parte da família dela, se quiser se vingar, tem todo o direito. Quero dizer que perdoo você. [...] Pedir perdão não vai mudar nada, o que posso prometer é o seguinte: na velhice, se a senhora [mãe da vítima] aceitar, eu prometo ajudar a senhora. O passado eu não posso mudar. Não veja isso como chacota, zombaria, não é minha intenção. Se eu puder me redimir no futuro, se a senhora aceitar, eu prometo cuidar da senhora e do seu marido", propõe o suspeito.

Veja também Segurança Corpo de homem é encontrado decapitado e perfurado em região do coração em Fortaleza Segurança Motorista que voltava do velório da irmã morre em colisão em estrada no Ceará Segurança Fuzil e munições apreendidos com ex-fugitivos de Mossoró teriam sido entregues por facção no Ceará

Motivação do crime

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Jaguaruana, que ainda faz diligências e oitivas para elucidar o fato. "Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", concluiu o órgão.

No vídeo, o suspeito não explica exatamente o que aconteceu, mas alega não ter aguentado "ver os outros zombando" do seu irmão. "Perdão, meu irmão, perdoe seu irmão, seja forte, também, pelos seus filhos. Perdão, minha sobrinha, seu tio foi fraco, não suportou a zombaria. Não vou ver você crescendo, vou pagar pelo meu crime", continuou ele.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE