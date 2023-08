Quadrilha alvo da PF especulava morte de policiais e praticava tráfico de drogas e de armas no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Syntonos, nesta terça-feira (22), para combater uma quadrilha suspeita de especular a morte de policiais penais e de praticar tráfico de drogas e tráfico de armas, no Ceará.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), da PF, cumpre 6 ordens judiciais expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, sendo 5 mandados de busca e apreensão (3 em Fortaleza e 2 em Sobral) e um mandado de prisão preventiva, na Capital.

A PF detalhou que "duas mulheres são investigadas por integrar e gerenciar o núcleo financeiro e o tráfico de drogas da organização criminosa, respondendo uma delas ação penal pela prática de tráfico de drogas flagrado em fevereiro deste ano".

Polícia Federal Em nota As condutas das investigadas podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e constituição de organização criminosa armada, cujas penas podem superar 30 anos de prisão."

O nome da Operação, 'Syntonos', remete ao termo “sintonia”, utilizado por organização criminosa paulista para se referir aos “departamentos” ou “setores específicos” no organograma do grupo criminoso, segundo a PF.

O que é a FICCO

A Polícia Federal destacou que "as ações policiais desencadeadas na FICCO são produtos da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública, e contaram com a participação do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), ambos da Polícia Militar do Ceará".

A Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará - FICCO - é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).