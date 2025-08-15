Policial militar é baleado em troca de tiros na saída de festa em Caucaia

Um policial militar foi atingido por disparos de arma de fogo após uma festa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (15).

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o caso teria ocorrido na saída de um clube.

Informações divulgadas em nota indicam que o policial teria sido abordado por homens que tinham o objetivo de roubar a arma dele.

A vítima teria recusado, e uma troca de tiros teria se iniciado no local, terminando com o militar atingido.

O policial, que não teve a identidade revelada e estava de folga, foi atendido inicialmente por uma equipe de socorristas.

Depois, foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Caucaia, sendo transferido logo em seguida para Fortaleza.

Ainda conforme a PMCE, o estado de saúde dele é estável.

Recolhimento da arma

Após a finalização da ocorrência, agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) ficaram responsáveis pelo recolhimento da pistola, encaminhando-a para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

O caso está sendo apurado em inquérito pela Polícia Civil e a Polícia Militar apontou que segue em diligências para prender os suspeitos envolvidos.