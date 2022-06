Policial militar é baleado durante assalto no bairro Amadeu Furtado

Um policial militar foi baleado na noite deste domingo (5), no bairro Amadeu Furtado, durante um assalto. Câmeras de segurança registraram o momento que um dos criminosos sai de um automóvel com arma em punho para render ocupantes de outro veículo, que estava parado.

O grupo criminoso é surpreendido pelo agente de segurança, que reage. O assaltante chegou a disparar contra o policial.



Um dos suspeitos foi identificado como Gabriel da Costa Martins, 24, com antecedentes criminais por homicídio. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O militar segue em atendimento no hospital, em situação estável. O fato ocorreu no bairro Amadeu Furtado, em Fortaleza.

Ainda segundo a Polícia Militar, o carro usado pelos suspeitos durante o crime foi localizado por uma equipe do CPRaio.

O veículo estava abandonado na rua Mato Grosso, no bairro Panamericano, e entregue à autoridade de Polícia Civil no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).