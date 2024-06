Policial militar agride entregador que teria fugido de blitz em Fortaleza; veja vídeo

Um policial militar foi filmado agredindo um entregador, com socos e golpes com um capacete, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na noite do último domingo (9). A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) investiga o caso.

Um vídeo que foi compartilhado pelas redes sociais mostra o policial militar, pertencente à Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), abordando o entregador e, primeiramente, o agredindo com um tapa. "Tu não tá me ouvindo, não?", questionou o PM, que não foi identificado.

Logo depois, o policial desce da motocicleta que utilizava e dá um soco no entregador. O vídeo ainda mostra o militar agredindo o homem com golpes de capacete, na Rua Mundaú.

Questionada, a Polícia Militar informou em nota que "apoiava uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na avenida Governador Raul Barbosa, bairro Aerolândia, quando um motociclista se evadiu da abordagem e foi alcançado na comunidade do Lagamar".

Segundo a PMCE, "no momento da abordagem, informações iniciais dão conta de uma forte resistência e investida contra os policiais militares, porém foi instaurado procedimento para apuração dos fatos". "A PMCE ressalta que repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores da Corporação e deveres procedimentais e legais de seus integrantes", conclui.

A Controladoria Geral de Disciplina também emitiu nota em que informa que "instaurou procedimento disciplinar investigativo para apurar os fatos no âmbito administrativo".