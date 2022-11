Polícia encontra 81 kg de cocaína escondidos dentro de pneus em sítio de Morada Nova

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem de 56 anos de idade e apreenderam 81 quilos de pasta-base de cocaína na noite deste sábado (5). A operação foi registrada em Juazeiro de Baixo, localidade de Morada Nova, no interior do Estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bebi) patrulhavam a região quando foram informados de que um homem havia "abandonado" dois pneus em um sítio em Juazeiro de Baixo.

No local, dentro dos pneus, os policiais encontraram 81 quilos de cocaína distribuídos em 81 tabletes de um quilo cada. O proprietário do sítio, identificado como Sebastião de Oliveira, que já responde por tráfico de drogas em Rondônia, estava no imóvel quando a Polícia chegou e foi conduzido à Delegacia Regional de Russas.

Legenda: Policiais acharam as drogas dentro de pneus. Foto: Divulgação/SSPDS

Crime

Sebastião foi autuado em flagrante na pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, por guardar substância análoga ao entorpecente.

O caso, segundo a Polícia, foi transferido para a Delegacia Municipal de Morada Nova, que investiga a participação de outros suspeitos na ação criminosa.

Denúncias

Denúncias que contribuam para as investigações podem ser feitas para o número (88) 3422-2814 , da Delegacia Municipal de Morada Nova, ou para o 181, o Disque-Denúncia da SSPDS.

Há, também, o telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagem em texto, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.