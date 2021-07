Polícia Civil investiga suposto esquema de "rachadinha" em Salitre, no Ceará

Pelo menos sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (22) em Campos Sales e Salitre, na Região dos Inhamuns, onde a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura um suposto esquema de "rachadinha" nesta última cidade.

A Operação Dimidium, que em latim significa metade, investiga crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa em um "possível" desvio de salários de "pessoas contratadas na Prefeitura Municipal de Salitre", informou em nota a Polícia Civil.

Os alvos da ação ainda não tiveram a identificação revelada. No entanto, a PCCE disse que iniciou a investigação ainda fevereiro deste ano após o vazamento de um áudio em que o irmão do prefeito "explana como organizou a suposta prática criminosa". À época, ele era diretor do Departamento de Pessoal e foi exonerado.

Legenda: Operação teve início ainda nas primeiras horas desta quinta-feira (22) Foto: Divulgação/PCCE

"No total, 25 policiais civis participam da ofensiva policial, que é coordenada pelo Núcleo de Repressão à Lavagem de Dinheiro e Combate à Corrupção (NRLD), vinculado ao Departamento de Recuperação de Ativos (DRA)", complementou.

A reportagem do Diário do Nordeste atualizará esta matéria ao obter retorno das prefeituras de Campos Sales e de Salitre. Outras informações com os desdobramentos da Operação Dimidium serão divulgadas ao longo do dia pela PCCE.