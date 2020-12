Polícia Civil autua 31 pessoas por aglomeração em Beberibe

A Polícia Civil do Ceará autou 31 pessoas em um imóvel que apresentava aglomeração na cidade de Beberibe. Os infratores foram detidos pelas autoridades e contra eles foram instaurados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por infringir medida sanitária.

A operação ocorreu no bairro Marina do Morro Branco e, entre os conduzidos, estavam duas pessoas que apresentavam sintomas de Covid-19. De acordo com a Polícia Civil, os infratores estavam consumindo bebida alcoólica, o que indicaria uma suposta festa ocorrida no local.

Segundo as apurações policiais, havia cerca de 40 pessoas no imóvel, mas parte delas já havia ido embora antes de o local ser fechado. Os restantes foram conduzidos à Delegacia Municipal de Beberibe.

A atuação da Polícia Civil durante o fim do ano faz parte de operações conjuntas que estão sendo realizadas a fim de evitar aglomeração de pessoas e reduzir o número de infecções provocadas pelo coronavírus. Conforme a Polícia Civil, as fiscalizações têm apreendido, inclusive, paredões de som.