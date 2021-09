Polícia apreende equipamento de vídeo em loja de shopping para apurar crime de racismo em Fortaleza

Após uma loja de departamento se recusar a fornecer imagens do circuito interno de câmeras de segurança para a investigação de crime de racismo contra uma mulher, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu, neste domingo (19), um mandado de busca e apreensão do material. A empresa fica localizada em um shopping do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

O Diário do Nordeste solicitou os nomes dos empreendimentos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e aguarda retorno. Segundo a pasta, o caso foi registrado na última terça-feira (14).

Uma mulher negra denunciou ter sido impedida de entrar na loja por um funcionário. O homem teria alegado ser uma questão de segurança.

"Mesmo questionando e pedindo mais explicações acerca da conduta do funcionário, a vítima seguiu recebendo negativas e sendo impedida de permanecer na loja", diz nota da SSPDS.

Apurações foram realizadas e as imagens do local foram requisitadas, mas loja se recusou a fornecer o material. Por esse motivo, houve a representação pelo mandado de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário.

O material subsidiará as investigações.