PF investiga suposto crime de estelionato contra o INSS em cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (30), seis mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte e Caririaçu, no Ceará, e em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram para apurar possíveis crimes de estelionato contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a PF, a operação, chamada "Deméter", foi em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Previdência Social no Ceará. O trabalho investiga uma alteração fraudulenta de certidões de casamento com o objetivo de obter, de maneira ilícita, benefícios previdenciários de salário-maternidade.

Os investigados também são investigados pelas práticas de integrar organização criminosa e de lavar dinheiro.

Veja também Segurança Empresário vira réu por segundo caso de importunação sexual em elevador em Fortaleza Segurança Caso Jamile: 5 anos após morte da empresária, advogado réu segue solto e sem júri agendado Segurança Caso Kaianne 1 ano: MP pede à Justiça que marido da contadora e motorista sejam levados a julgamento

Detalhes da investigação

Nas investigações, a Polícia Federal identificou que um único advogado atuava como procurador em diversos pedidos de benefícios, nos quais as profissões dos cônjuges eram alteradas para "agricultor", para garantir o recebimento ilegal do dinheiro.

Com os mandados de busca e apreensão cumpridos hoje, os investigadores pretendem cessar as fraudes e evitar o desvio de mais recursos públicos destinados à subsistência de trabalhadores rurais — os verdadeiros beneficiários do seguro.