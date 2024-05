Passageira que embarcaria para a Europa é presa com cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Uma mulher de 34 anos, natural de Ubajara (Ceará), foi presa pela Polícia Federal (PF), na noite da última sexta-feira (24), por tentar embarcar no Aeroporto de Fortaleza com 6kg de cocaína, com destino à Europa.

Segundo a PF, a suspeita ia para Paris, na França. A droga estava escondida no forro de duas bolsas de viagem e em uma sapateira vertical de tecido.

"A presa foi encaminhada à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará para os procedimentos legais e, posteriormente, será transferida para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal", destacou a PF, na divulgação.

A pena máxima prevista para o crime de tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão.