Pacientes e profissionais da saúde são assaltados em hospital de Maranguape

Pacientes e profissionais da saúde foram assaltados, na noite dessa terça-feira (26), no Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo testemunhas, dois suspeitos armados invadiram a unidade de saúde, por volta das 20h, e renderam as pessoas que aguardavam atendimento no local. Os criminosos levaram os pertences das vítimas.

Já a Prefeitura de Maranguape informou, por nota, que a ação aconteceu em frente ao hospital e lamentou o ocorrido.

Segundo o comunicado, o Município está desenvolvendo um esquema para implantação de um serviço de segurança na unidade hospitalar.

"No sentido de prevenir que outros fatos venham a acontecer, a Prefeitura informa que já está realizando estudos, iniciado antes mesmo do ocorrido ontem [terça-feira], para implantação de um serviço especializado de segurança no local"