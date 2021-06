Operação internacional de combate à pornografia infantil cumpre mandados no Ceará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação "Luz na Infância 8" com o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. A Polícia Civil Ceará participa da ação aliado com 18 estados e cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

Até o momento, quatro pessoas foram capturadas, sendo três em Fortaleza e um em Juazeiro do Norte. Os trabalhos também contam o apoio de equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Assista:



São cumpridos 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e em mais cinco países. A "Luz na Infância 8" conta com colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI), que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou vídeo da ação iniciada na manhã desta quarta. Nas imagens, uma viatura da Perícia Forense e da Polícia Civil levam um homem para Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa).

Balanços das fases da Operação "Luz na Infância":

Luz na Infância 1 - 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2 - 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Luz na Infância 3 - 22 de novembro de 2018. Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4 – 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas.

Luz na Infância 5 – 04 de setembro de 2019. Operação deflagrada em 14 estados e no Distrito Federal, além Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Luz na Infância 6 – 18 de fevereiro de 2020. Operação deflagrada em 12 estados, com colaboração técnica de quatro países (Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Colômbia). A ação resultou no cumprimento de 112 mandados de busca e apreensão e 43 pessoas presas em flagrante.

Luz na Infância 7: Realizada em 6 de novembro de 2020, cumpriu 189 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 74 pessoas no Brasil e 35 no exterior.

Além do Ceará, os mandados são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul e nos países: Argentina, Estados Unidos Paraguai, Panamá e Equador.