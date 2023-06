Operação desarticula grupo cibercriminoso no Ceará e no Distrito Federal

Uma operação conjunta, denominada Inceptum, entre as Polícias Civil do Ceará e do Distrito Federal foi realizada para desarticular um grupo cibercriminoso, nesta terça-feira (27). Os suspeitos atuavam promovendo ataques a plataformas governamentais. Os agentes cumpriram mandados de buscas e apreensões nas cidades de Fortaleza e Taguatinga, no Distrito Federal.

Na busca realizada em Fortaleza, os investigadores encontraram no computador do homem centenas de credenciais que forneciam acesso a sites e bancos de dados vinculados à segurança pública de vários Estados do país. As investigações apontam que os dois suspeitos pertencem a um grupo responsável por centenas de ataques cibernéticos ocorridos durante os últimos meses, segundo a Polícia do Distrito Federal.

Os suspeitos acessavam as informações confidenciais de autoridades e instituições, além de acesso a dados de pessoas comuns. O acesso a esse tipo de informação pode ser utilizado para elaborar dossiês contra autoridades; comercializar/fornecer dados de vítimas para estelionatários aplicarem golpes diversos pela internet; venda de dados pessoais, obtidos clandestinamente e páginas falsas da web.

Responsável pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no DF, Giancarlos Zuliani, explica que os suspeitos invadiam sites públicos e causavam a interrupção de serviços.

"No Distrito Federal, o último ataque identificado relacionado a tal grupo criminoso foi realizado no dia 18 de outubro de 2022, quando a rede interna do GDF, conhecida como GDFNet, foi alvo de ataque cibernético”, explicou.

O suspeito de Taguatinga também era responsável por venda de documento público falsificado, como certidão de óbito falso e carteira de vacinação.

