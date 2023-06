Motociclista atropelado em Fortaleza segue internado no IJF e não sabe da morte de namorada

Vítima do acidente que resultou na morte da namorada, Hanna Moreira dos Reis, no último dia 15, em Fortaleza, Ângelo Mateus segue internado no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), também na Capital, em recuperação. Segundo o pai de Ângelo, ele tem edemas na cabeça, arranhões nas costas e deslocamento de tímpano. O estado é considerado estável, e o paciente segue em observação médica.

Alessandro Monteiro explicou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o filho de 29 anos passou por exames nos últimos dias, que constataram a ausência de lesões graves no cérebro. Apesar disso, ele segue sendo acompanhado e ainda não obteve alta do neurologista responsável.

"Ele foi socorrido no IJF e já fez exames preliminares de início. Na quinta passada, ele ficou em observação e fez também ressonância, que não acusou nada grave no cérebro, mas continua com edema na cabeça e deslocamento de tímpano", detalhou Alessandro, agradecendo o atendimento recebido no hospital.

Morte da namorada

Segundo o pai, Ângelo não se lembra do acidente e ainda não tem total ciência do que ocorreu. Ele não sabe que chegou ao hospital em estado crítico de saúde.

Hanna, de 24 anos, com quem Ângelo mantinha um relacionamento há cerca de cinco meses, estava na garupa da motocicleta quando ambos foram atingidos por carro conduzido por Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, no bairro Varjota. A jovem, que estava a caminho do trabalho, morreu na hora.

"Ele nem sabe porquê está no hospital, não sabe que a menina morreu e até não posso contar agora, pelo medo mesmo de como ele pode reagir, se pode piorar a evolução do caso de saúde dele", lamenta Alessandro.

Conforme o relato do pai, Ângelo ainda não teve condições de dar os detalhes do que ocorreu antes do acidente. Assim, a família segue com poucas informações da discussão de trânsito que teria precedido o ocorrido.

Questionado se há uma forma planejada para revelar sobre a morte de Hanna, Alessandro explica que o ato de esperar tem sido uma constante. "Vamos ver como está a cabeça dele... É o tempo que vai dizer. Tudo isso é uma coisa muito séria, é um choque emocional enorme, e ele continua em tratamento de saúde. Não é só algo físico, mas psicológico também", ressaltou o pai.

Homem preso

Enquanto cita a recuperação do filho e o acidente traumático, Alessandro não esquece que os familiares das duas vítimas buscam ações relacionadas ao crime de trânsito. Segundo ele, a vontade dos entes próximos é de que a justiça seja feita.

Após a colisão, Roberto Ayrton Bezerra Ramos foi preso em flagrante e autuado por homicídio doloso, conforme nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atendeu à ocorrência no último dia 15 de junho, a colisão entre o carro de Roberto e a moto de Ângelo teria ocorrido de forma proposital, deixando outros três carros estacionados danificados e o condutor do primeiro veículo sem ferimentos.

"Eu digo que ele teve, sim, a intenção de matar. Ele mirou na traseira da moto. Dois jovens que estavam saindo de casa... Ele usar essa prepotência de citar a discussão não se justifica", lamentou Alessandro.

