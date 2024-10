Mulher é agredida e mantida em cárcere por atrasar 12 minutos ao pegar marido no trabalho

Uma mulher de 29 anos foi agredida e mantida em cárcere privado pelo marido após se atrasar 12 minutos ao buscá-lo no trabalho, em Juazeiro do Norte. A vítima relatou à TV Verdes Mares, nesta terça-feira (22), que agressão ocorreu no último dia 13 de outubro. O caso é investigado Delegacia De Defesa Da Mulher De Juazeiro Do Norte.

"Eu fui pegar ele no trabalho e ele não quis vir comigo porque eu me atrasei 12 minutos. Mas eu vim acompanhando o caminho inteiro, ele não quis vir, mandou eu voltar e eu voltei. Fui em casa esperando, ele demorou, quando eu voltei atrás dele, ele já estava bebendo. Eu saí de casa e quando retornei para pegar uma roupa e dormir na casa minha mãe, ele já não deixou eu sair", relatou.

Com as agressões, a vítima teve o maxilar quebrado e precisará passar por um procedimento cirúrgico. Uma vértebra da coluna também foi quebrada, contudo, não precisará de operação.

Como ocorreram as agressões

A mulher, que não terá a identidade revelada, ainda descreve que os momentos de terror, que duraram cerca de duas horas, iniciaram após seu agressor impedir sua saída. A vítima disse que a primeira agressão foi ser arrastada do corredor para a sala. Neste momento, o cachorro pitbull dela tentou avançar contra o suspeito. Contudo, o homem bateu e prendeu o animal no quintal.

"Ele me arrastou até a cama pelo pescoço, me deu vários socos, até que eu fiquei desacordada. Acordei, levantei, bateu mais. Depois eu fui para o banheiro, ele quebrou o cabo de vassoura, bateu muito minha cabeça na parede, na cerâmica do banheiro. Depois eu fui para a cozinha e ele derramou todas as águas geladas na minha cabeça e continuou. Ele mandava botar os dedos para quebrar meus dedos, tentou quebrar meu braço", continuou.

A vítima ainda descreve que o homem disse que ela "merecia" ser agredida porque "ele era um bom esposo, um bom homem, que eu me atrasei, que era mais o que minha obrigação estar lá".

"Nada justifica o que ele fez, nada justifica de maneira nenhuma. Eu passei momentos de terror. Eu fiquei sendo agredida por volta de seis e meia até umas nove horas da noite. Até que minha irmã chegou lá e me resgatou fugindo pela janela", contou.

Após ser salva pela irmã, a mulher narrou que foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Limoeiro, em Juazeiro do Norte. Ela relatou ainda que o suspeito chegou a visitá-la na unidade de saúde para tentar conversar e mandar ela retornar para casa.

Após receber alta da UPA, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência, pediu uma medida protetiva e realizou um exame de corpo de delito.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeito já foi identificado. "O caso é investigado pela Delegacia De Defesa Da Mulher De Juazeiro Do Norte, unidade que realiza diligências para elucidar o fato e já identificou o suspeito", relatou a Pasta, na manhã desta terça-feira (22).

Na noite desta terça, a reportagem buscou a SSPDS para obter atualizações sobre o caso e não obteve resposta. O espaço segue aberto.