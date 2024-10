Quem é o ‘Panda’, novo líder de facção criminosa no Vicente Pinzón preso nesta terça (22)

Um chefe da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foi preso nesta terça-feira (22). Osnildo dos Santos, o 'Panda', estava com tornozeleira eletrônica quando foi capturado por policiais militares, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Osnildo estava em liberdade há um mês e uma semana, desde quando tinha voltado às ruas após decisão da Justiça em converter a prisão em flagrante por roubo por medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico.

A reportagem apurou que 'Panda' assumiu a liderança da GDE no Vicente Pinzón há quase uma semana. Na região, vem acontecendo uma guerra travada pela Guardiões do Estado e Comando Vermelho (CV) pelo controle de território para o tráfico de drogas.

A prisão nesta terça-feira (22) foi feita por policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), sob comando do coronel Hideraldo Bellini

FICHA EXTENSA

Quando abordado, 'Panda' estava em posse de uma pistola. O suspeito já tinha ficha criminal extensa, incluindo passagens pela Polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e posse ilegal de arma de fogo.

A reportagem apurou que equipes do 8º BPM vinham monitorando o suspeito e também tinham recebido informações de que ele estava praticando assaltos na Varjota e Aldeota.

Osnildo dos Santos havia sido preso no dia 15 de setembro. Na ocasião, tentou tomar um cordão de ouro de uma vítima que caminhava pela Arena Castelão, enquanto acontecia um show.

'Panda' deu um soco na vítima e tentou tomar o cordão, que acabou quebrando.

No mesmo dia do flagrante ele foi solto, após decisão do Judiciário em mantê-lo com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

No último dia 16 de outubro, 'Panda' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) devido ao roubo.