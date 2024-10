Mulher suspeita de mandar matar o marido no Interior do Ceará é presa na Paraíba

Uma mulher de 43 anos foi presa, na manhã desta terça-feira (22), na Paraíba, suspeita de ser a mandante da morte do marido em Brejo Santo, no Interior do Ceará. Ela foi detida por meio de mandado de prisão preventiva, em uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil da Paraíba (PCPB).

O crime aconteceu em abril de 2022, quando a vítima tinha 48 anos. Segundo informações da Delegacia Regional de Brejo Santo, o homem foi morto por disparos de arma de fogo quando conduzia uma motocicleta, em rodovia do município cearense.

Veja também Segurança Polícia prende técnico de celular suspeito de extorquir mulheres para não vazar fotos íntimas Segurança PM é indiciado por violência psicológica contra estagiárias do TRE Ceará e MP quer propor acordo

Executores do crime foram mortos

Conforme investigações policiais, a companheira da vítima orquestrou o crime por não aceitar o fim do relacionamento. Ainda conforme a investigação, os dois homens apontados como executores do homicídio foram mortos seis meses após o crime.

Após a prisão da suspeita, ela foi conduzida para uma unidade policial, onde o mandado de prisão, expedido pela Vara Única Criminal de Brejo Santo, foi cumprido. Agora, ela está à disposição da Justiça.