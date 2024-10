Mercadinho onde dono foi assassinado é invadido e saqueado no bairro Pirambu, em Fortaleza

O mercadinho que foi a cena do assassinato do proprietário na semana passada, no bairro Pirambu, em Fortaleza, teve uma ocorrência de invasão com roubo de produtos nesta quarta-feira (16). Um grupo com diversos suspeitos foi encontrado no local pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Todos fugiram em diferentes direções, e ainda não foram capturados.

Segundo a PMCE, familiares do proprietário do Mercantil Serrano foram ao local para organizar o depósito e recolher os itens que não foram saqueados.

Veja também Segurança Ex-empresário do forró Emanoel Gurgel é acusado de importunação sexual em denúncia do MP do Ceará Segurança Polícia apreende cocaína escondida em carro transportado em caminhão-cegonha, no Cariri Segurança Bombeiro é suspeito de acumular cargos públicos e se envolver em confusão com vereadores no Ceará

"A PMCE permaneceu no endereço até que o frete responsável pelo transporte dos mantimentos fosse realizado, garantindo a segurança da operação", informou a corporação em nota.

Os policias foram ao local após uma denúncia ser feita na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) na rua Dom Quintino, no Pirambu.

O dono do comércio foi morto a tiros na frente do mercadinho na última sexta-feira (11). Uma dupla de suspeitos abordou o homem, e em seguida realizou s disparos.