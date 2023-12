Jovem é morto na Paraíba por Policial Militar do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirma o envolvimento de um dos seus agentes que atua na cidade de Orós, em uma ocorrência de homicídio no estado da Paraíba.

Segundo relatos das autoridades policiais de Uiraúna, Alto Sertão da Paraíba, um jovem de 25 anos, identificado como Ramon Pedro de Sousa, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (3). O autor dos disparos seria um Policial Militar do Ceará.

Questionada, a PMCE enviou nota afirmando que o policial "já foi identificado e que segue foragido, contra quem foi instaurado um procedimento administrativo a fim de apurar os fatos ocorridos neste domingo (3) no estado da Paraíba".

"A Corporação ressalta que não compactua com desvios de conduta de quaisquer militares", diz a nota.

Um vídeo de câmeras de segurança que circula nas redes sociais registra, por volta das 4h40, na rua Maria de Fátima Vieira no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, uma movimentação de duas jovens e Ramon, quando um homem se aproxima, dá dois empurrões e efetua os disparos. As jovens parecem se desesperar com o fato e correm. Elas também não foram encontradas.

Segundo familiares, Ramon era estudante e saía da festa de emancipação política de Uiraúna, quando foi surpreendido pelo policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teria sido acionado e chegando ao local constatou o óbito.