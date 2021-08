Homem tem a orelha decepada durante briga no interior do Ceará; suspeito é preso

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na tarde do domingo (1º), em Poranga, interior do Ceará, suspeito de decepar com uma faca a orelha de outro durante uma briga. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa por motivo torpe.

O suspeito foi identificado como Joelson Ferreira da Silva, de 25 anos, conhecido na região como Mambira. Ele já tem antecedentes pelo mesmo crime nos municípios de Crateús e Ipueiras.

A vítima, um homem de 48 anos, foi conduzida também com diversas escoriações para uma unidade hospitalar da região. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime teria ocorrido após ambos ingerirem bebida alcoólica e terem se desentendido.

A PM capturou o suspeito no Sítio da Onça, na zona rural do município, onde ocorreram as agressões. Ele confessou o crime, mas não explicou o motivo da briga.

Joelson foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Crateús e lá foi autuado. A Delegacia Municipal de Ipueiras conduz as investigações.