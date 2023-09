Homem provoca tiroteio na saída de boate na Aldeota, em Fortaleza

Um tiroteio assustou moradores e motoristas que passavam pela Avenida Desembargador Moreira, na altura da boate Living, pertencente ao Grupo Austin, em Fortaleza. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (24). Contudo, até a publicação desta matéria, não há informações sobre feridos.

Pelas imagens que circulam nas redes sociais, é possível identificar um homem de camisa preta atirando para cima durante discussão com um grupo de pessoas que estava prestes a embarcar em um táxi. Dentre as vítimas, estavam três mulheres e um homem.

Legenda: O atirador utilizava camisa bicolor Foto: Reprodução

Vídeos também mostram a discussão ainda no estacionamento da casa noturna, onde um grupo armado agrediu a socos e coronhadas um homem de camisa branca.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a boate até o momento. Nas redes sociais, até a publicação desta matéria, a empresa também não se pronunciou sobre o caso.

Legenda: Homem de camisa branca levou socos e coronhadaS Foto: Reprodução

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse apenas que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias. Conforme a pasta, “equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências na região”. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial (DP).