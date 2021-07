Homem é preso por realizar compras em cartão por aproximação que havia sido perdido

Um técnico de refrigeração de 37 anos foi detido, na noite desta segunda-feira (5), em Fortaleza, por realizar compras em torno de R$ 750 no cartão de uma mulher, que havia sido perdido. Ele foi liberado após a vítima não prestar queixa.

Segundo a vítima, ela perdeu o cartão na sexta-feira (2) e ainda não havia bloqueado. Ele funcionava por aproximação, sem necessidade de inserir senha para efetuar pagamentos.

A vítima começou a receber mensagens do aplicativo do banco sobre compras, realizadas tarde de segunda-feira (5), em um posto de combustíveis do Bairro Maraponga.

Foram realizadas várias compras de R$ 50, totalizando R$ 750. A mulher foi até o estabelecimento e acionou a Polícia Militar, que conseguiu as imagens de câmera de segurança.

Os policiais identificaram a placa do carro do suspeito e localizaram ele na casa onde mora, também no Bairro Maraponga. O homem foi encaminhado para o 10° Distrito Policial.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele confessou o delito e devolveu o dinheiro usado para a vítima. O técnico foi liberado após a vítima optar por não representar criminalmente contra ele.

"Após os procedimentos serem concluídos, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o suspeito foi liberado", afirmou a pasta em nota.