Homem é preso no Crato por tentativa de estupro contra mulher em via pública

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (8), suspeito de tentativa de estupro e resistência no bairro Seminário, em Crato, na Região do Cariri. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito atacou uma mulher de 23 anos, que foi salva por um homem que flagrou a ação, interveio e acionou a polícia.

Em vídeo registrado por uma testemunha, a vítima aparece gritando por socorro. "O que foi que eu fiz? Socorro, por favor. Eu não fiz nada, por favor", diz, pedindo para o homem a soltar. No momento em que um homem se aproxima para tentar salvar a mulher, o suspeito diz que é amigo dela, mas a vítima nega.

Veja o vídeo

A partir da denúncia, com descrições das características do suspeito, a PMCE o localizou em uma via pública do município, próximo a um campo de futebol.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado por tentativa de estupro e resistência.