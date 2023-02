Homem é preso em flagrante após agredir a companheira enquanto ela dirigia carro em Fortaleza

Um homem de 40 anos de idade, suspeito de agredir a companheira, de 29 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (7), no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com base em informações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital, a vítima estava dirigindo o próprio veículo quando foi agredida pelo companheiro, que estava no carona.

Imediatamente, a mulher se deslocou a uma delegacia próxima para registrar o caso e os agentes capturaram o suspeito. Ele, que não terá sua identidade revelada para preservar a vítima, está à disposição da Justiça.

Denúncias

Denúncias que auxiliem os trabalhos policiais podem ser feitas para o telefone (85) 3108-2950, da DDM de Fortaleza. As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia.