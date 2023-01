Médico é preso por agredir e manter namorada em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Um médico de 39 anos foi preso em flagrante após agredir e manter a namorada de 22 anos em cárcere privado em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. As agressões duraram cerca de três dias e fizeram com que a jovem perdesse parte dos dentes da frente. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia foi acionada pelas amigas da vítima, que pediu socorro por ser mantida presa em uma casa no bairro Planalto, em Juazeiro do Norte.

A série de violências contra a jovem começou ainda no último sábado (21), em Fortaleza, quando o agressor pediu que a namorada, com quem estava há dois meses, fosse ao encontro dele.

Ainda no fim de semana, o profissional de saúde levou a vítima de volta ao Cariri, em meio agressões físicas e psicológicas.

Flagrante

Após ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a PMCE foi ao local do cárcere privado em Juazeiro e encontrou a mulher com "sinais visíveis de agressões físicas".

A vítima e o médico foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e cárcere privado.

O nome do agressor não será revelado para preservar a identidade da vítima dos crimes.