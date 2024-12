Homem é condenado por furtar buldogue francês de creche no Cocó e causar morte do cão em Fortaleza

O homem suspeito de furtar um buldogue francês de uma creche para cachorros no bairro Cocó, em Fortaleza, foi condenado, na última semana, a mais de 5 anos de prisão em regime semiaberto, além de pagamento de multa. Kalleby de Sousa Meneses subtraiu equipamentos e o cão, chamado Bryan, do local, no início deste ano. O animal foi encontrado morto na noite seguinte ao crime.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nessa quarta-feira (4), o Juízo da 18ª Vara Criminal da Capital acolheu o pedido do órgão e condenou, em 27 de novembro, o réu pelos crimes de furto qualificado, arrombamento e maus-tratos a cão com resultado morte.

Na época dos delitos, o buldogue estava hospedado no local há cerca de 15 dias, enquanto os tutores viajavam de férias. Conforme a denúncia do MPCE, o homem invadiu o petshop durante a madrugada de 8 de janeiro e levou o cão, além de vários itens, como máquina de tosa, um aparelho celular, um kit de tesouras e diversas coleiras.

Veja também Segurança Prefeito eleito e empresário são alvos de operação da PF contra compra de votos no CE; veja esquema Segurança 'Casal cartãozeiro' é denunciado pelo MPCE por aplicar golpes em idosos

Câmeras de segurança registraram toda a ação e possibilitaram a identificação do autor dos crimes. Após passar o dia tentando vender o cachorro, o réu o deixou no galpão de uma oficina mecânica abandonada, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu.

Na noite de 9 de janeiro, Bryan foi encontrado amarrado e sem vida. O animal tinha 3 anos e sete meses. Na época, o desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência (B.O) e divulgado nas redes sociais. Os itens subtraídos do estabelecimento não foram recuperados pelos investigadores.

Condenado por furto qualificado, arrombamento e maus-tratos a cão com resultado morte, Kalleby de Sousa recebeu a pena de 5 anos, cinco meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. Ele ainda terá de pagar o equivalente a dois salários mínimos (cerca de R$ 3.280) aos tutores de Bryan, como indenização por danos morais.