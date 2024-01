Buldogue francês é furtado de creche para cachorros no Cocó e encontrado morto; PM prende suspeito

Um buldogue francês de três anos e sete meses foi encontrado morto nessa segunda-feira (8), na avenida Engenheiro Santana Júnior, horas após ter sido furtado de uma creche para cachorros no Cocó, em Fortaleza. Bryan, como se chamava o animal, estava hospedado no Clubinho Bom Pra Cachorro quando foi levado por um homem que invadiu o local.

O pet estava há 15 dias hospedado na creche, enquanto seus tutores viajavam de férias. "Parece brincadeira. Nunca, numa viagem, a gente [família] falou tanto dele", lembrou a tutora, que pediu para não ser identificada na reportagem. Ela, o marido e as duas filhas, que são crianças, desembarcaram em Fortaleza na madrugada da segunda-feira e estavam ansiosos para reencontrar o cãozinho, quando receberam a notícia de que ele havia sido levado naquela madrugada.

"Acordei, peguei o celular e tinha mensagem da dona da creche, às 7h30, dizendo que entraram e levaram o Bryan. Na madrugada. Disse que entraram e só levaram ele", relatou a tutora. O sumiço do cachorro foi registrado na delegacia e compartilhado intensamente nas redes sociais, o que rendeu à família uma série de "alarmes falsos", como um anúncio em um site de compra e venda. "A gente chamou a Polícia, disseram que até fariam escolta, mas o cara [vendedor] tinha umas histórias bem confusas", ela disse.

Horas depois, a família recebeu a informação de que um homem havia sido visto em ruas do Papicu com um cachorro parecido com Bryan. "Para mim, ficou mais factível", continuou a tutora. Ela acredita que o cão tenha sido "escolhido" pelo criminoso por ser dócil e, provavelmente, o "menos reativo" dentre os outros que estavam na creche.

Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o suspeito entrando no local próximo à meia-noite e saindo três horas depois, com Bryan caminhando tranquilo à sua frente, preso a uma guia.

Como o cão foi encontrado?

Segundo a tutora, a família foi informada de que Bryan estava na avenida Engenheiro Santana Júnior ainda na tarde de segunda (8). "Meu marido foi, passou pela região, deu duas voltas [de carro] e não viu nada", compartilhou ela. Pouco depois, um homem que se identificou como "sargento" telefonou para a mulher para dizer que havia capturado o suspeito de ter levado o animal e para pedir que ela fosse até a delegacia.

Nessa hora, outra policial ligou e informou à família que o animal havia sido encontrado morto, com uma coleira em volta do pescoço e vestígios de vômito ao seu lado. "Não tem como saber se foi exaustão ou hipertermia. Recebi até print dizendo que ele [o suspeito] se desesperou pela repercussão [do caso e matou o animal]. Não duvido", contou.

Em nota, a Polícia Militar informou que Kalleby de Sousa Meneses, 23, que já tinha passagens por furto, roubo e receptação, foi capturado em um casebre desabitado no Papicu, com porções de drogas, e confessou o crime. Ele, então, foi conduzido até a delegacia e autuado por furto e tráfico de drogas.

Creche lamenta morte

No Instagram, a administração da creche Clubinho Bom Pra Cachorro disse ter ajudado nas investigações policiais e lamentou a morte do animal. "Trabalhamos com cães todos os dias, sabemos dos riscos que corremos dentro das responsabilidades que assumimos. Não medimos esforços em conjunto com a polícia e a família do Bryan para que ele fosse encontrado. Mas, infelizmente, o Bryan já estava sem vida quando conseguiram prender o criminoso", afirmou.

Legenda: A nota de pesar foi publicada pela creche antes de a página ser apagada do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O Diário do Nordeste entrou em contato com a proprietária do espaço para tratar do assunto e aguarda retorno. No Instagram, a empresa comunicou, inicialmente, que suspendeu por tempo indeterminado os serviços de creche, hospedagem, loja, banho e tosa. Pouco depois, apagou a página.

WhatsApp do Diário do Nordeste