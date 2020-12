Grupo criminoso é capturado após perseguição policial no Sítio São João

Os policias do 16º Batalhão perseguiram e capturaram cinco ocupantes de um carro (entre eles, dois adolescentes) na noite desta terça-feira (8). A ação percorreu trechos da Avenida Val Paraíso, no bairro Conjunto Palmeiras em Fortaleza. Além do grupo criminoso, quatro armas de fogo e um carro roubado foram apreendidos.

Os policiais começaram a perseguição depois de serem informados a respeito de uma tentativa de homicídio que ocorreu na mesma avenida. Os suspeitos, utilizando o veículo roubado, atiraram contra um homem, que seria integrante de uma facção criminosa rival. Uma segunda vítima, que caminhava na via, também foi atingida, porém, de acordo com a polícia, este foi apenas vítima de bala perdida.

Ambas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares, contudo, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles. As identificações dos suspeitos, nem das vítimas, ainda não foram repassadas.

Os policiais informaram também que os criminosos atirou contra a viatura durante a perseguição, porém, nenhum agente foi lesionado. Com a troca de tiros, um integrante do grupo criminoso foi baleado na perna. Ele foi socorrido por um ambulância do Samu, e encamihado, com escolta da Polícia Militar, para receber atendimento médio em uma unidade hospitalar.

Como há adolescentes entre os capturados, todo o grupo, junto com as armas e o carro, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) de Fortaleza. O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará em relação ao caso.