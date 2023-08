Forças de segurança do Ceará, do Piauí e da Paraíba prendem oito pessoas por tráfico de drogas

Uma operação coordenada pelas polícias civis do Ceará, do Piauí e da Paraíba acarretou na prisão de oito pessoas por tráfico de drogas. Os suspeitos foram capturados na manhã desta quinta-feira (24) nas cidades de Sobral, Fortaleza, Teresina e João Pessoa.

Com os criminosos, que atuavam na região Norte do Ceará, os investigadores apreenderam drogas, balanças de precisão, anabolizantes, dinheiro e celulares.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em Sobral, foram presos três homens, que são investigados há cerca de seis meses. Com os suspeitos, que foram capturados em bairros distintos, foram apreendidos anabolizantes, drogas, comprimidos, seringas, balança de precisão, dinheiro e celulares. Um dos alvos tentou fugir, mas foi logo localizado e preso.

Em Fortaleza, uma quarta pessoa foi localizada, presa e colocada à disposição da Justiça.

Prisões no Piauí e na Paraíba

Uma troca de informações entre as forças de segurança do Ceará, do Piauí e da Paraíba resultou na prisão de outras quatro pessoas fora do Estado. Em Teresina, um homem foi preso por cumprimento de mandado. Já em João Pessoa, um dos investigados foi preso em flagrante com drogas.

Além disso, foram autuadas a companheira e a irmã de um suspeito por tráfico, desobediência e lesão corporal. Também foram apreendidos notebooks, celulares, drogas e utensílios para a comercialização dos ilícitos.