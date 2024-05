Filho de tenente da PM é morto a tiros dentro de casa, em Maranguape

O filho de uma tenente do Batalhão da Polícia Rodoviária Federal (BPRE) foi morto dentro de casa, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira (29). Renan Souza da Silva, tinha 34 anos e morava com os avós.

Conforme a apuração da Verdinha FM, um inspetor da delegacia de Maranguape comentou que o crime pode ter sido cometido em retaliação ao assassinato de dois assaltantes de ônibus na manhã dessa terça (28), em uma rodovia estadual que atravessa a cidade. "A Polícia Militar está fazendo diligências, procurando identificar os autores", disse a fonte.

O coronel Nazareno, do BPRE, detalhou que Renan foi morto por dois homens que chegaram ao local a pé, invadiram a casa e atiraram ao menos sete vezes contra o rapaz, que não possuía antecedentes criminais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) garantiu que um suspeito do crime foi localizado e conduzido para uma unidade da Polícia Civil, mas não deu outros detalhes sobre a captura.

Circulam informações ainda de que os criminosos teriam invadido uma escola municipal na região para despistar a Polícia enquanto executavam o primogênito da tenente. No entanto, ainda não há confirmação desse fato, nem pela Polícia, nem pela Prefeitura.

Cinco mortes em 24 horas

O mesmo inspetor que mencionou a possibilidade de retaliação afirmou ainda que esse teria sido o quinto assassinato registrado em menos de 24 horas, em Maranguape.

"No final da tarde [dessa terça], o irmão de um vereador daqui foi executado na porta de casa, quando estava vendendo milho. Chegaram em uma moto e executaram. Foram três [homicídios] durante manhã, um no final da tarde e, agora, no início da manhã, mais um", contabilizou o policial.

Morte de assaltantes

Nessa terça-feira, ao retornar do serviço, um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto em um ônibus, na rodovia estadual CE-065, em Maranguape, e baleou dois suspeitos, que não resistiram aos ferimentos e morreram.

O PM também teria sido lesionado com um corte na cabeça e teve um dos dedos amputado por uma faca usada pelos criminosos.

Um terceiro envolvido no assalto teria conseguido fugir do veículo.