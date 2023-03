Um homem vestido com o uniforme dos Correios roubou 150 produtos eletrônicos em uma loja, em Quixeramobim, interior do Ceará. Junto a outros três criminosos, ele amarrou os funcionários do estabelecimento durante a ação criminosa. O assalto aconteceu por volta das 7h de quarta-feira (15) e foi flagrado por câmeras de segurança do local.

Veja vídeo

Falso carteiro e outras três pessoas roubam mais de 150 itens eletrônicos de loja no Interior do CE: https://t.co/cwUojhS1sy pic.twitter.com/huW6OgDh88 — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 16, 2023

Segundo uma das vítimas, o suposto carteiro entrou na loja se passando por cliente, perguntando sobre uma película para celular. Em seguida, três comparsas entraram no estabelecimento e renderam as três funcionárias no estoque. As vítimas foram amarradas.

O grupo colocou os produtos roubados em sacolas e saiu da loja. Mesmo amarradas, as funcionárias conseguiram sair do estoque, foram até a loja vizinha, onde conseguiram ligar para a Polícia.

Segundo os donos da loja, mais de 150 produtos da loja foram roubados. Entre os itens estão mais de 100 celulares, notebooks, caixas de som e mesa de som.

Falso carteiro

O Diário do Nordeste procurou os Correios que, por nota, informaram que o suspeito não é empregado da empresa. A estatal reiterou que, além do uniforme, o uso do crachá em local visível é obrigatório para todos os empregados.

Em caso de atitude suspeita, a orientação é acionar os órgãos de segurança e comunicar os Correios pelo telefone 0800 725 0100 ou pela internet.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta quinta-feira (16), mas não houve resposta até a publicação deste texto.