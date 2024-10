Facção escondia drogas dentro de cemitério em Fortaleza; funcionário foi assassinado após apreensão

A Polícia descobriu que uma facção criminosa escondia drogas dentro do Cemitério Público da Messejana, em Fortaleza. Duas semanas depois da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizar uma apreensão de entorpecentes no local, um funcionário do Cemitério foi assassinado a tiros, ao lado do local de trabalho.

250g de drogas (entre cocaína e maconha), fracionados em papelotes, prontos para serem vendidos, foram apreendidos por uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), dentro do Cemitério da Messejana, no dia 27 de setembro deste ano.

Dois homens, de 24 e 22 anos, foram presos em flagrante pelos policiais militares, por suspeita de serem os proprietários da droga apreendida no Cemitério, segundo informações da Polícia Militar. A dupla foi levada ao 6º Distrito Policial (6º DP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas.

Coveiro morto ao lado do Cemitério

Duas semanas depois da apreensão de drogas, um coveiro do Cemitério Público da Messejana, de 54 anos, foi assassinado a tiros, ao lado do local de trabalho, por volta de 8h da última sexta-feira (11).

A Polícia Civil confirmou, por nota, que "segue investigando as circunstâncias de um homicídio, registrado na última sexta-feira (11), no bairro Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza".

"Na ocasião, um homem, de 54 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública. A 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza diligências para elucidar o caso", completa a PCCE.

Questionada pela reportagem sobre as ocorrências policiais, a Prefeitura emitiu nota em que "informa que as investigações do crime estão sendo conduzidas pelas autoridades policiais, para os devidos esclarecimentos do caso".

Segundo a Polícia Civil, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". As informações podem ser enviadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias ainda podem ser enviadas para o sistema e-denúncia, o site do serviço 181 (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/) ou encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.