Estudantes são assaltados por dupla armada em frente à escola no Crato

Um grupo de estudantes foi assaltado em frente à Escola Estadual de 1º Grau Estado da Bahia, no Crato. O assalto ocorreu na manhã desta terça-feira (25). O crime foi flagrado por câmeras de segurança próximas ao local.

Conforme as imagens, dois suspeitos de moto se aproximam dos jovens. O homem na garupa aborda os jovens e os assalta com uma arma. Conforme a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social, três pessoas foram vítimas do crime.

Segundo relato da mãe de uma vítima, uma arma foi colado na cabeça da jovem para ameaçá-la. Após o assalto, os jovens correram para dentro da escola.

A Secretária de Educação informou que, por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 18), acompanha a situação. Ainda conforme a pasta, os alunos foram acolhidos pela unidade de ensino e as aulas irão seguir normalmente nesta quarta-feira (26).

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Regional do Crato, que está a cargo das investigações.