Irmã de estudante agride adolescente na porta de escola pública em Pacatuba

Uma estudante ficou ferida após a irmã de outra aluna agredi-la com objeto perfurocortante na entrada da Escola Fausto Aguiar Arruda, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. A ação violenta aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25). A suspeita da agressão foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e está a disposição da Justiça.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação do crime seria uma desavença entre Vanessa Ferreira dos Santos e a estudante de 16 anos.

A vítima teve lesões leves e foi encaminhada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já a suspeita foi encaminhada à Delegacia da Mulher de Pacatuba (DDM). A SSPDS detalhou ainda que ela possui um ato ato infracional análogo ao crime de receptação, quando adolescente.

Aulas suspensas

Conforme a Seduc, a "gestão escolar adotou imediatamente as providências necessárias, com acionamento do trabalho policial e conversa com as famílias das duas estudantes envolvidas".

"A orientação é para que os fatos sejam apurados dentro da legalidade, assegurando a proteção ao sigilo individual das estudantes, que são adolescentes", continua.

A Pasta ainda informou que as aulas estarão suspensas nesta quarta-feira (26). A psicóloga da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 1) e representantes do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades estarão na escola, na quinta-feira (26), para conversar com alunos, pais e professores.