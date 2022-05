Empresário é preso em flagrante com mais de R$ 7 mil em cédulas falsas em Fortaleza

Um empresário de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal com R$ 7.245 em cédulas falsas, na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza.

De acordo com informações da PF, o flagrante aconteceu no momento em que a esposa do preso recebeu encomenda contendo cédulas de R$ 100; R$ 50, R$ 20, R$ 10 e R$ 5 falsas. Ela foi ouvida como testemunha.

O suspeito confessou o crime aos policiais e ainda confirmou que existe outra encomenda de cédulas falsas que ele guardava em seu estabelecimento comercial. No total, a PF apreendeu mais de R$ 7 mil, além do celular do preso.

Ainda de acordo com a Polícia, o homem foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos, e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações seguem para análise do material apreendido e identificação de demais participantes do crime. O trabalho policial foi executado junto aos Correios.