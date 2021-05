Dupla rouba motocicleta de funcionário de empresa terceirizada da Enel em Fortaleza; veja vídeo

O funcionário de uma empresa terceirizada da Enel Distribuição Ceará teve a motocicleta roubada na tarde desse domingo (16). A ação criminosa foi registrada no momento em que a vítima prestava um serviço na Rua 17, no bairro Vila Velha. Dois homens são suspeitos do assalto.

A dupla abordou o trabalhador a pé e levou carteira, dinheiro em espécie, celular e a moto caracterizada com um baú da empresa de energia elétrica.

Imagens gravadas por câmeras de segurança e enviadas ao Diário do Nordeste mostram os dois caminhando por uma calçada antes do assalto. Às 12h35, eles abordam o trabalhador que estava próximo a um poste e em seguida, fogem na motocicleta.

O transporte foi abandonado pelos suspeitos na Barra do Ceará, enquanto os demais objetos da vítima não foram recuperados.

A ocorrência foi registrada no 17º Distrito Policial do Vila Velha instantes após o roubo, mas a dupla ainda não havia sido capturada até a madrugada desta segunda-feira (17).

A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Enel, e aguarda retorno.