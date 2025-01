DJ é morto a tiros em via pública no Interior do Ceará

Um homem foi morto a tiros em via pública, na cidade de Acopiara, Interior do Ceará. A vítima tinha 37 anos e atuava como DJ na cidade. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu na noite desse sábado (25). Ainda não há informações sobre o que motivou o assassinato, assim como o autor dos disparos.

O crime aconteceu na região da Vila Ipiranga. A Pasta disse por nota que a vítima possuía antecedentes criminais por difamação, estelionato e furto qualificado.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências pelo local. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Acopiara, que realiza os trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do crime", segundo a SSPDS.

Populares que tiverem informações que auxiliem os trabalhos policiais podem acionar as autoridades pelo 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.