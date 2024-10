De acusados de homicídio a tráfico de drogas: cinco detentos fogem de presídio em Itaitinga

Cinco detentos fugiram da Unidade Prisional (UP) Itaitinga 4, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desse domingo (13). O Diário do Nordeste apurou que os presos respondem por crimes, como: homicídio, tráfico de drogas, receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais, os internos usaram cordas feitas por lençóis, conhecidas como 'Teresa', para escalar a muralha e fugir. Há ainda informações que dentre os foragidos há membros da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles fugiram rumo à BR-116. Esta é a segunda fuga na UP 4, em dois meses.

Até a tarde desta segunda-feira (14), a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que um dos foragidos foi recapturado.

Diego da Costa Silva, que responde por roubo, foi recapturado "no perímetro cercado pelos policiais penais ainda nas redondezas da Unidade Prisional Itaitinga 4. As composições da polícia penal seguem nas diligências com todo o seu aparato, como os drones de longo alcance e os cães policiais", segundo nota da SAP.

QUEM SÃO OS FORAGIDOS:

Seguem foragidos: Francisco Ítalo Mendes Ribeiro, Kennedy Xavier Rodrigues, Devison Pereira de Oliveira dos Santos e Francisco de Assis Oliveira.

Os presos teriam usado cordas feitas com lençóis e escalado muros da unidade prisional.

No último mês de agosto, outra fuga foi registrada na mesma unidade. Na época, a reportagem apurou que os detentos conseguiram quebrar uma estrutura de uma cela e chegaram à área externa do presídio, de onde passaram por um muro com cordas.

Em agosto, seis detentos fugiram da mesma unidade prisional, conforme informado pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP). Na ocasião, eles usaram uma guarita desativada para facilitar a fuga e o mesmo tipo de corda usado na ação mais recente, usando lençóis amarrados.