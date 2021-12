Criminosos arrombam loja de roupas e furtam R$ 25 mil em peças em Ubajara, no interior do Ceará

Criminosos arrombaram a porta de uma loja de roupas femininas na madrugada desta sexta-feira (3) em Ubajara, no interior do Ceará, e furtaram todas as peças do local. De acordo com a dona do estabelecimento, o prejuízo foi de, no mínimo, R$ 25 mil.

A proprietária afirma que chegou ao ponto comercial durante a manhã desta sexta e notou a ausência dos produtos. O crime foi registrado por câmeras de videomonitoramento do circuito interno. A dupla, que usava máscara, boné e capuz, não foi identificada.

"Cheguei 7h e já notei que o cadeado tava arrebentado. Tava tudo 'limpo', sem nada de roupa. Fui olhar as gravações e vi o que aconteceu", afirma.

Segundo a proprietária, as mercadorias foram compradas em São Paulo e chegaram no último sábado (27) para compor a coleção de fim de ano.

Única fonte de renda

"Vendo roupas há cinco anos, mas a loja fisica tem um ano. Durante os outros quatro anos era online. Nunca havia ocorrido isso [furto]", diz a dona da loja, que tem o estabelecimento comercial como única fonte de renda.

"Tenho recebido muitas mensagens de seguidores [nas redes sociais]. Semana que vem eu vou começar 'do zero', aos pouquinhos, fazer novas compras... Por enquanto, lá tá fechado. Fiquei só com uma sacola, que não dá nem para trabalhar", lamenta.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Municipal de Ubajara, que investiga o caso.