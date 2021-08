Criança de dois anos morre após choque elétrico em Ereré, no interior do Ceará

Legenda: Uma criança de dois anos de idade morreu após sofrer uma descarga elétrica nesta segunda-feira (23) no município de Ereré, no interior do Ceará Foto: Reprodução Facebook

Uma criança de dois anos morreu após sofrer uma descarga elétrica nesta segunda-feira (23) no município de Ereré, no interior do Ceará. Sara Alves de Albuquerque foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A Delegacia Municipal de Iracema investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, o acidente teria sido causado por um carregador de celular.

A menina era atendida pelo programa Criança Feliz de Ereré. A Prefeitura divulgou nota de pesar pelo falecimento de Sara.

"Neste momento de profunda dor, a administração pública municipal se solidariza com os familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela inenarrável perda", lamenta a Prefeitura.